Meteo, neve in quota tra venerdì e sabato in Trentino

Dalla mattina di venerdì 5 gennaio sono attese deboli nevicate sparse sulle montagne trentine, poi in intensificazione ed estensione su tutto il territorio. Dal pomeriggio - informa la Provincia - le precipitazioni diverranno più diffuse ed intense, con quota neve oltre mille metri circa, e a quote inferiori nelle valli più strette e meno ventilate.

Entro il pomeriggio di sabato saranno probabili quantità cumulate fino a 50 centimetri di neve fresca oltre 1.500 metri.

Non è da escludere, specie durante le fasi più intense nella notte tra venerdì e sabato, che neve o neve mista a pioggia in alcuni momenti e in alcuni punti del territorio possa interessare anche quote inferiori a 800-1.000 metri, ma con accumuli modesti.

Dalla tarda mattinata di sabato, le precipitazioni si attenueranno ed i venti tenderanno ad intensificare da nord con innalzamento della quota neve oltre 1.300 metri circa. Domenica 7 gennaio ventoso con possibili deboli nevicate, specie sui settori orientali. Lunedì 8 gennaio giornata soleggiata e calo delle temperature.



