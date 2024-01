Incendio in Trentino: un morto, evacuate una decina di persone

Un uomo di 59 anni è morto in seguito ad un incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un appartamento di viale Dante a Levico Terme, in Trentino (foto Tgr Rai Trento). Le cause sono in corso di accertamento.

Circa dieci persone sono state fatte evacuare per sicurezza dallo stabile e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario. Tra i primi ad accorrere il sindaco, Gianni Beretta, titolare di un negozio di calzature che si trova nelle vicinanze del palazzo.

"La porta l'ho buttata giù però all'interno le fiamme erano già altissime e non c'era la possibilità di entrare, quindi ho dovuto desistere. Purtroppo la persona che viveva nell'appartamento è deceduta, mentre tutti gli altri abitati del palazzo sono riusciti ad uscire in tempo e nessuno di loro - fortunatamente - ha riportato conseguenze. È una tragedia. Devo ringraziare tutti i vigili del fuoco intervenuti, i corpi volontari di Levico Terme e Pergine e i permanenti di Trento che, con il loro rapido intervento hanno evitato che le fiamme si propagassero", ha detto Beretta al quotidiano online 'Il Dolomiti'.



