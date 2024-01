Ibu Cup Martello, Norvegia e Germania dominano la prima giornata

La prima giornata di gare della tappa dell'Ibu Cup a Martello, al Centro Biathlon Grogg, si è conclusa con una tripletta norvegese in campo maschile e una doppietta delle biatlete tedesche.

Sebbene il leader della classifica dell'Ibu Cup, Johan-Olav Botn, sia stato convocato per la Coppa del mondo a Oberhof, è stato sostituito dal compagno di squadra Vebjoern Soerum che si è imposto nella gara individuale corta (short individual) con un tempo di 42'36"2. Nonostante due errori al poligono, Soerum è stato 7,4 secondi più veloce di Mats Oeverby, che ha mancato uno dei 20 bersagli complessivi. La vittoria di Soerum non è stata una sorpresa, dato che quest'anno è già salito sul podio di Coppa del mondo: a Oestersund si era classificato terzo nella gara sprint. Sul terzo gradino del podio di Martello, invece, è salito Isak Frey, che ha fatto due errori al tiro e ha subito 45,2 secondi di ritardo su Soerum.

Patrick Jakob (Austria) e Daniele Cappellari, il migliore degli azzurri in gara, hanno preso parte alla premiazione in quanto quinto e sesto classificato. Si sono classificati in zona punti anche i due biatleti altoatesini David Zingerle (15°/Anterselva) e Christoph Pircher (17°/Terlano).

Nel pomeriggio, le biatlete hanno affrontato quattro prove al poligono e sciato per 12,5 km. Nella gara si è imposta Julia Kink con un solo errore al poligono. La tedesca ha raggiunto il traguardo in 42'11"8. Al termine di uno scatenato giro finale ha surclassato per otto decimi di secondo la sua compagna di squadra Emily Schumann, recuperando 13"2 nell'ultima tornata. Al terzo posto si è classificata l'ex fuoriclasse dello sci di fondo Stina Nilsson (Svezia).

Le quotatissime biatlete norvegesi si sono dovute accontentare del quarto posto di Maren Kirkeeide e del quinto di Emilie Aagheim Kalkenberg, mentre la valdostana Martina Trabucchi si è classificata sesta. Per la 21enne di Brusson questo è il miglior risultato mai ottenuto in una gara individuale. Linda Zingerle (Anterselva) ha terminato la gara al 35° posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA