Rogo notturno in un appartamento a Termeno

I vigili del fuoco di Termeno sono intervenuti questa notte per un incendio partito da una stufa a legna in un appartamento in località Ronchi, occupato da una donna anziana. Due persone del piano superiore si sono accorti del fumo, hanno chiamato i soccorsi ma non hanno potuto lasciare la casa a causa del fumo che aveva invaso completamente l'edificio. Grazie ai vicini e al celere intervento dei vigili del fuoco tutte le tre persone anziane sono state tratte in salvo. I pompieri hanno spento l'incendio e liberato l'appartamento dal fumo con l'ausilio di ventilatori. La Croce bianca ha accompagnato gli anziani all'ospedale di Bolzano per dei controlli.



