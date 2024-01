Settimana bianca con la droga in valigia, 12 segnalazioni

C'è chi non rinuncia alla droga neanche durante la settimana bianca sulle Dolomiti. I carabinieri di Egna, in Alto Adige, nel pomeriggio del 24 e del 30 dicembre hanno controllato turisti diretti verso la Val di Fiemme, che varcavano il casello autostradale A22 Egna-Ora.

I militari, con l'ausilio dell'unità cinofila di Laives, hanno "filtrato" tutto il traffico veicolare in uscita selezionando, per una verifica più approfondita, circa 50 veicoli, identificando 70 persone e segnalato alla Prefettura di Bolzano ben 12 persone per uso personale di sostanze stupefacenti.

L'impiego dei carabinieri "a quattro zampe", specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti, è risultato fondamentale per l'individuazione dei veicoli a cui dedicare un più accurata ispezione e che ha permesso, per l'appunto, di procedere al sequestro in totale di circa 13 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina.



