Imbrattata con la vernice rossa la facciata di Palazzo Geremia

Il Comune è all'opera per intervenire sulla scritta "Free Palestine" scoperta lunedì mattina sulla facciata di palazzo Geremia. L'atto di vandalismo, il cui autore è al momento sconosciuto - precisa una nota del Comune - è stato probabilmente compiuto nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Per ripulire la vernice rossa della bomboletta con cui è stato realizzato, l'Amministrazione si sta coordinando con l'ufficio Beni archeologici della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Parte della scritta - prosegue la nota - si sovrappone infatti al prezioso affresco tutelato che decora la facciata ed è pertanto necessario predisporre un progetto prima di procedere materialmente alle attività di ripristino dell'opera. Il personale specializzato - pittori e restauratori esperti - contattato dal Comune è già operativo in questo senso, per intervenire il prima possibile sull'area che sarà cantierizzata nella giornata odierna o, al più tardi, entro domani mattina. Il costo dei lavori sarà quantificabile solo al termine delle attività.



