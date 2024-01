Notte movimentata quella di San Silvestro per i vigili del fuoco volontari in Alto Adige con 60 interventi tecnici. Si è trattato in maggioranza di recuperi di automezzi usciti di strada a causa della neve, ma anche di incidenti stradali e tre piccoli interventi antincendio. Inoltre i pompieri sono stati impegnati anche in alcuni servizi di vigilanza antincendio.



