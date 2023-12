Sci nordico: Niskanen regina della 10 km femminile di Dobbiaco

Finlandia sul gradino più alto del podio nella 10 km in tecnica classica femminile, seconda tappa del Tour de Ski. Kerttu Niskanen ha domato la concorrenza con il tempo di 25'48″0, con il quale ha preceduto di 6″7 la tedesca Victoria Carl, terza posizione per Jessie Diggins a 10″7, con la statunitense che diventa la nuova leader del torneo, precedendo la connazionale Rosie Brennan, quarta a 15″2. Due le azzurre appena fuori dalle trenta, con Caterina Ganz 32sima e Anna Comarella 34sima, più lontane le altre: Martina Di Centa 40sima, Iris De Martin Pinter 54sima, Federica Sanfilippo 58sima, Nicole Monsorno 60sima e Nadine Laurent 64sima. La classifica generale dopo due tappe vede Diggins in vetta con un vantaggio di 7″ su Carl e 11″ su Svahn, Ganz è 31sima a 2'16". Lunedì 1 gennaio il programma propone una 25 km in tecnica libera, sempre a Dobbiaco.



