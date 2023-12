Sci nordico: Chanavat e Svahn leader del Tour de Ski

Il diciottesimo Tour de Ski si apre nel segno del francese Lucas Chanavat e della svedese Linn Svahn che firmano la sprint in tecnica libera nella Nordic Arena di Dobbiaco (Bolzano), atto inaugurale delle sette tappe che si concluderanno domenica 7 gennaio in Val di Fiemme.

La sprint in Val Pusteria ha visto l'azzurro Michael Hellweger chiudere al nono posto, precedendo di poco, nella seconda delle due semifinali, Federico Pellegrino, undicesimo. Sono stati nel complesso sette gli azzurri che hanno saputo superare il taglio delle qualificazioni, con Nicole Monsorno diciottesima e Caterina Ganz ventinovesima al femminile.



