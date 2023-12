Scialpinista cade sul monte Vioz, in ospedale a Trento

Uno scialpinista bresciano di 39 anni è stato soccorso sul monte Vioz, a 3.186 metri di altitudine, dopo essere scivolato per circa 200 metri in seguito ad una caduta. L'uomo, in compagnia di altri due scialpinisti, stava scendendo verso valle con gli sci quando, a causa delle condizioni del manto nevoso, è ruzzolato lungo un terreno di neve, ghiaccio e sassi. L'allarme è stato lanciato dai compagni intorno alle 15.

La Centrale unica di Trentino emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre sono stati attivati gli operatori della stazione del Soccorso alpino di Pejo. Arrivato sul posto, l'elisoccorso ha sbarcato i due tecnici e il medico, che hanno posizionato l'uomo in barella e caricato a bordo con il verricello.

Il 39enne è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in condizioni non gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA