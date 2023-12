Nel 2023 record in Trentino per aspiranti donatori di midollo

Nel 2023, il Laboratorio di tipizzazione Hla dell'ospedale Santa Chiara di Trento, grazie alla sinergia con Admo del Trentino, ha tipizzato mille aspiranti donatori, inseriti nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo Ibmdr. Nel 2022 - informa una nota - le tipizzazioni erano state 882, pari a 82 tipizzati ogni 10.000 abitanti tra i 18 e i 35 anni. Nel 2021 e 2022, la provincia di Trento si è distinta a livello nazionale per miglior indice di reclutamento (tipizzazione) e miglior indice di donazione.

Nel 2023, sono stati 13 i trentini ad arrivare alla donazione effettiva, che viene effettuata all'ospedale Borgo Roma di Verona. Di questi, 2 erano alla seconda donazione, che talvolta viene richiesta per lo stesso paziente a sostegno della prima.

Altri 12 donatori effettivi hanno donato da sangue periferico, come avviene ormai nel 90%.



