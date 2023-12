Svp questa sera presenta gli accordi di programma alla base

Ai leader locali e ai sindaci della Svp questa sera a Nalles verrà presentato da parte dei vertici della Stella alpina l'esito degli accordi di programma per una coalizione della Svp con Fratelli d'Italia, la Lega, i Freiheitlichen e La Civica. Ieri sono stati apportati gli ultimi dettagli agli accordi programmatici.

La base del partito darà una prima valutazione di quanto elaborato. La decisione finale spetta comunque al Parlamentino della Svp che si deve ancora esprimere in merito.

Da quanto emerge, il messaggio che questa sera i vertici del partito lanceranno alla base sarà di soddisfazione del risultato raggiunto e pertanto di fiducia in una coalizione di centro-destra.



