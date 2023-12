Ciclovia del Garda, aggiudicati i lavori per tratto Torbole-Riva

L'Agenzia appalti e contratti della Provincia di Trento (Apac) ha aggiudicato all'impresa Inco srl di Pergine Valsugana l'appalto per i lavori del tratto della ciclovia del Garda che parte in prossimità del molo di imbarco e biglietteria Navigarda a Torbole e raggiunge via Monte Oro, a Riva del Garda. L'intervento - informa la Provincia - corrispondente all'unità funzionale 18 dell'opera.

"Questo appalto rappresenta un importante tassello nella realizzazione della ciclovia del Garda in territorio trentino, in questo caso per la parte più urbana del percorso, con un'unità funzionale che nello specifico è finanziata per 3.266.618 euro dai fondi Pnrr. Non si può che ribadire il carattere strategico della Ciclovia, di valenza nazionale per la mobilità e il turismo sostenibile sul lago", ha commentato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ponendo inoltre l'accento sull'opportunità di "realizzare un'infrastruttura dotata di tutti gli standard di sicurezza".

L'avvio dei lavori è previsto nelle prossime settimane, per una durata indicata di 364 giorni.



