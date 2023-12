Perde il controllo dell'auto, grave un 57enne in Trentino

Un uomo di 57 anni è stato trasferito in ospedale in codice rosso dopo aver perso il controllo dell'auto aziendale su cui viaggiava a Cimego, nel Comune di Borgo Chiese, in Trentino. Il mezzo su cui si trovava l'uomo - si apprende - è caduto per oltre settanta metri, per poi fermarsi grazie alla vegetazione. L'incidente è avvenuto introno alle 14.

Il 57enne, sbalzato dall'auto, è stato portato a Trento con l'elicottero di soccorso. Sul posto, assieme al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco della zona e la Polizia locale della Valle del Chiese.



