Lavoro nero in un cantiere ad Arco, 12.500 euro di multa

I carabinieri di Arco hanno multato un imprenditore edile per 12.500 euro, con la sospensione obbligatoria dei lavori, per la presenza in un cantiere di cinque operai che lavoravano in nero. La sanzione - informa l'arma - è stata comminata nell'ambito dei controlli per verificare la corretta applicazione delle misure anti infortunistiche e la regolarità dei rapporti di lavoro del personale impiegato.

Nel cantiere dell'azienda edile, giunta da due giorni in Trentino, in particolare, sono stati identificati cinque lavoratori. Uno di loro, mentre i militari erano sul posto, ha cercato anche di allontanarsi, scavalcando la rete di recinzione della zona di cantiere. Dai successivi accertamenti è emerso che tutti e cinque i dipendenti non erano assunti. Uno era anche privo di titolo di soggiorno.

Il datore di lavoro è stato sanzionato ed è stata disposta la sospensione dei lavori fino all'assunzione obbligatoria dei lavoratori irregolari, mentre all'operaio privo di titolo di soggiorno è stato notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale entro sette giorni emesso dall'ufficio immigrazione della Questura di Trento.



