Firmata fusione fra Cassa Trento e Cassa Novella e Alta Anaunia

È stato firmato dai presidenti Giorgio Fracalossi e Roberto Graziadei, in presenza del notaio Alfredo Dondi, l'atto di fusione fra Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina e la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia. Si tratta dell'atto formale che accoglie l'esito espresso dalle due assemblee straordinarie tenutesi a Fondo lo scorso 17 novembre e a Trento il 20 novembre, nelle quali i soci delle due Casse avevano espresso il loro consenso al progetto con un'ampissima adesione, in termini percentuali, superiore al 95% dei consensi. Nasce così un nuovo soggetto nell'ambito del credito cooperativo regionale, che prende il nome di "Banca per il Trentino-Alto Adige, Bank für Trentino-Südtirol, credito cooperativo italiano".

La nuova realtà, prima banca di credito cooperativo a connotazione territoriale regionale del Gruppo Cassa Centrale Banca, esprimerà la sua presenza su un territorio che si estende da Merano a Rovereto, passando per la valle di Non.

"L'obiettivo primario del progetto di fusione è quello di mantenere una forte entità operativa a mutualità prevalente in grado di contribuire allo sviluppo economico delle comunità, consolidando il radicamento territoriale attraverso l'effettivo coinvolgimento dei Soci nella vita della Cassa, garantendo al territorio e al volontariato continuità di sostegno", hanno detto Fracalossi e Graziadei.

La nuova Cassa, diretta dal direttore generale Gabriele Delmonte, opererà a partire dal primo gennaio 2024 nelle province di Trento e Bolzano, con 47 sportelli ed un organico complessivo di 396 collaboratrici e collaboratori.



