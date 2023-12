Musei e castelli aperti in Trentino per le festività

Le festività natalizie aprono le porte a un'affascinante esplorazione dei tesori culturali del Trentino attraverso la rete provinciale di castelli e musei.

Questi luoghi straordinari offriranno ai visitatori una varietà di iniziative coinvolgenti, visite guidate, attività interattive e aperture speciali. Dalle attività scientifiche alle divertenti cacce al tesoro, sono molte le opportunità per scoprire i segreti del territorio, tra cui lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, la Villa Romana di Orfeo, il Museo delle Palafitte di Fiavé, i castelli del Buonconsiglio, Beseno, Thun, Caldes e Stenico, Museo etnografico trentino San Michele, Museo dell'Aeronautica Caproni, Le Gallerie, MUSE, Museo Geologico delle Dolomiti, Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Mart, Casa Depero e Galleria Civica.

Da sabato 16 dicembre i manieri periferici (Thun, Beseno e Stenico) sono aperti straordinariamente fino al 7 gennaio dalle 9.30 alle 17, chiusi invece il 25 dicembre e il 1 gennaio (il 1/1 sarà aperto il Castello del Buonconsiglio dalle 11 alle 17).

In questo periodo, il Castello del Buonconsiglio sarà aperto fino alle 18.00 per dare l'opportunità ai visitatori di visitare la mostra "Museo Anno zero" e ammirare con il buio i giardini di Natale, aperti straordinariamente fino alle 20. Il Castello del Buonconsiglio resterà chiuso il 25 dicembre, ma sarà aperto il 1 gennaio dalle 11 alle 17. Fino al 7 gennaio i giardini del Castello sono decorati con bocce rosse, luminarie e con le sagome dei nobili che giocano a palle di neve tratte dagli affreschi di Torre Aquila.



