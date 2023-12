Incendio a Predazzo, un centinaio di pompieri in azione

Un grande incendio si è sviluppato nella notte nel centro del paese di Predazzo, in via Dante. Dopo aver incenerito un rudere, le fiamme hanno attaccato altre due abitazioni unite da un transetto. Provvidenziale l'intervento delle autoscale per evacuare le persone bloccate negli appartamenti. Una ventina di persone sono state evacuate.

Sono in azione un centinaio di pompieri: tutti i corpi della Val di Fiemme, Moena, l'autoscala di Pozza di Fassa e i permanenti di Trento. I vigili del fuoco stanno cercando di salvare due abitazioni intaccate dalle fiamme. A complicare il lavoro un tetto il lamiera reso scivoloso dalle condizioni meteo e il forte vento. Al momento non si segnalano feriti.

L'incendio nel centro di Predazzo si è sviluppato ieri sera verso le ore 18.30. I lavori di spegnimento del grosso incendio è continuato nella notte. Attualmente i vigili del fuoco stanno spegnendo ancora dei piccoli focolai. Alcune famiglie sono state evacuate. Le cause dell'incendio sono in via di accertamento. Si sta valutando come rendere agibili alcune parti degli edifici solo parzialmente interessate.



