Sait dona 2.400 panettoni al Banco alimentare Trentino A.Adige

Il consorzio Sait e la dalla cooperazione di consumo trentina ha donato oltre 2.400 panettoni al Banco alimentare del Trentino Alto Adige. Si tratta di un'iniziativa benefica ormai entrata nella tradizione delle festività invernali, a sostegno dell'attività benefica dell'ente, che assiste circa ventimila persone nelle province di Trento e Bolzano.

"E' una bellissima iniziativa che si rinnova di anno in anno da parecchio tempo in occasione delle festività sia pasquali e sia natalizie e di fine anno. Questi panettoni verranno consegnati prima di Natale e regaleranno un sorriso a persone in stato di bisogno", ha osservato Roberto Scarpari, responsabile di Siticibo.

Nel 2022 il Banco alimentare del Trentino Alto Adige ha distribuito oltre otto tonnellate di cibo a famiglie in difficoltà. "Il consorzio Sait ha messo a disposizione questi panettoni perché possano giungere sulle tavole di queste famiglie. Accanto al gesto del donare un motivo che deve far riflettere appartiene al numero così elevato di famiglie e persone in difficoltà in un territorio come il nostro", ha concluso Renato Dalpalù presidente del consorzio delle cooperative di consumo.



