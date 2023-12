In Alto Adige su cresta confine molta neve e raffiche a 180 km/h

In Alto Adige, lungo la cresta di confine, sta nevicando intensamente, con raffiche di vento che superano i 180 km/h. A Riva di Tures sono già caduti 31 centimetri e - annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin - la neve continuerà a cadere senza sosta fino a domani. Il tutto è accompagnato da forte vento. Sulla Cima Undici in alta Val Venosta, a 2.925 metri di quota, questa mattina sono stati registrati raffiche da 181 km/h, il valore più alto mai registrato dalla messa in funzione della stazione meteo nell'anno 2000. Il pericolo valanghe per questo motivo in alcune zone è salito a gradi 4 di 5.



