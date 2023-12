Una raccolta fondi per la famiglia di Alberto Franzoi

I vigili del fuoco volontari di Gardolo hanno attivato una raccolta fondi per Alberto Franzoi, scomparso a causa di una valanga in montagna a soli 34 anni. "Di fronte a questa drammatica perdita, in accordo con amici e familiari abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi per sostenere la sua compagna Stefania e i due giovani figli che Alberto ha lasciato dietro di sé.

Vi invitiamo a contribuire con il vostro sostegno in questo momento delicato. Anche il più piccolo gesto farà la differenza, permettendo di alleviare parte del peso che ora grava su Stefania e i bambini", si legge nel testo.

"Ciò che ci conforta in questo momento di tristezza è ricordare Alberto per il suo sorriso radiante, la sua passione instancabile per la montagna e la sua vitalità contagiosa. Le sue qualità rimarranno sempre vive nei nostri cuori e nelle nostre memorie.

Vi chiediamo di condividere questa raccolta fondi e di unirvi a noi nel porgere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Alberto. Insieme, possiamo rendere omaggio alla sua memoria e offrire il nostro supporto a coloro che ora ne hanno più bisogno", si legge ancora nella nota. La donazione, con la dicitura "Vigili del Fuoco Gardolo raccolta fondi per famiglia Franzoi Alberto", può essere versata sul conto IT04G0830401862000062419520.



