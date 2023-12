Stalking nei confronti dell'ex, 23enne arrestato in Trentino

I carabinieri di Trento hanno arrestato un giovane di 23 anni, noto alle forze dell'ordine, per stalking nei confronti dell'ex fidanzata. I militari - informa l'Arma - sono interventi in seguito alla richiesta dei genitori della ragazza, che hanno segnalato la presenza del giovane sotto casa. All'arrivo sul posto della pattuglia, a San Michele all'Adige, il 23enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità, cercando di spintonare i carabinieri per fuggire.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il giovane era stato denunciato dai genitori della ragazza lo scorso agosto per alcune minacce che le avrebbe rivolto al termine della relazione sentimentale. Una volta fermato, il giovane è stato arrestato e ristretto ai domiciliari in attesa dell'udienza presso il Tribunale di Trento.



