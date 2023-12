Ex Peterlini a Rovereto,al via riqualificazione da 3 milioni

Si sono conclusi i primi interventi di pulizia e demolizione in vista della riqualificazione del complesso ex Peterlini di Rovereto, considerato un gioiello di architettura industriale che troverà nuova vita come mensa per studenti delle scuole superiori e dell'università. I primi lavori - informa il Comune - sono iniziati in seguito dell'approvazione del progetto preliminare, della definizione della destinazione e degli importi connessi all'opera. La riqualificazione inizierà invece nel 2024, dopo l'approvazione del progetto esecutivo. L'importo stimato per la realizzazione dell'opera è di circa 3,3 milioni di euro "E' uno spazio che deve trovare una funzione pubblica nel più breve tempo possibile. La posizione baricentrica rispetto alla città è funzionale non solo per la sua destinazione primaria a mensa scolastica, ma anche per l'uso degli spazi come luogo di aggregazione. Il progetto prevede un grande spazio interno modulabile, che potrà essere utilizzato durante il giorno interamente per la mensa, ma anche diviso per eventuali attività di associazioni durante la sera. Sono stati previsti spazi all'esterno per favorire la socialità e creare un luogo di aggregazione, di interesse per l'intera città", ha spiegato la sindaca reggente, Giulia Robol.

La struttura è stata edificata nel 1901 su progetto dello studio Handel e Franke di Lipsia inizialmente per la tessitura della seta, poi per la produzione di cioccolato e dal 1908 al 1928 è stata una fabbrica di salumi. Diventata poi officina e punto vendita di autovetture, dal 1963 è stata sede di un noleggio di pullman e attrezzatura sportive. L'ultimo utilizzo è stato nel 2008, per un evento pubblico.



