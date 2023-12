Incidente sul lavoro a Rovereto, in ospedale operaio di 38 anni

Un operaio di 38 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un incidente sul lavoro in un'azienda di costruzioni a Rovereto. Dalle prime informazioni, l'uomo è caduto da un'impalcatura intorno alle 7.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Rovereto e gli ispettori dell'Uopsal. L'uomo è stato soccorso trasferito in ospedale con l'elicottero di Trentino emergenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA