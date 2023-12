Tunnel Brennero, quasi 20 milioni per le opere compensative

Rete ferroviaria italiana metterà a disposizione 19,8 milioni di euro per le opere compensative dell'accesso sud al tunnel di base del Brennero nella tratta Ponte Gardena-Fortezza. E' quanto prevede la convenzione tra la Provincia, Rfi ed gli enti locali interessati approvata dall'esecutivo provinciale.

"Per progetti di costruzione di questa portata, è consuetudine che gli enti locali ricevano pagamenti di compensazione. Insieme ai Comuni lungo il tracciato, alla Comunità comprensoriale della Valle Isarco e in un buon dialogo con Rfi, siamo riusciti a far partire progetti importanti per la popolazione locale", afferma l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. Sono previsti, fra gli altri, investimenti nelle piste ciclabili comunali, nella costruzione di barriere antirumore e nel risanamento energetico degli edifici pubblici.

L'accordo prevede che Rfi trasferisca entro 60 giorni alla Provincia 19,8 milioni di euro concordati per il finanziamento delle opere compensative. La Provincia potrà affidare i lavori agli enti locali, ma dovrà garantire che gli interventi siano conformi alle normative vigenti. La Provincia sarà anche responsabile del monitoraggio dei lavori e terrà costantemente informata Rfi sull'andamento dei lavori.



