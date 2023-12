Sì all'accordo sulla finanza locale, 340 milioni ai Comuni

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato l'accordo sulla finanza locale ed autorizzato il presidente, Arno Kompatscher, a sottoscriverlo insieme al presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer.

L'intesa, ha spiegato lo stesso Kompatscher, mette a disposizione 340 milioni di euro di cui 134,7 per investimenti, ma nel corso dell'anno si aggiungeranno altre somme che sono oggetto di accordi raggiunti con il Consiglio dei Comuni per esigenze specifiche o nuove, per il contratto collettivo dei dipendenti o i costi collegati alla digitalizzazione e altro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA