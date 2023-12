Sci:svizzero Schmidiger vince slalom di Coppa Europa a Obereggen

Sventola la bandiera svizzera sulla 40esima edizione dello slalom di Coppa Europa di Obereggen che potrà essere rivista stasera, martedì 19 dicembre, sulla tv Rai Sport (canale 58). Come vuole tradizione, mai dire mai sulla pista Maierl di Obereggen (a 20 minuti da Bolzano) che anche quest'anno ha riservato emozioni e sorprese fino al termine.

Sull'insidiosissimo pista (pendenza fino al 55%) lo slalom è stato vinto dallo svizzero Schmidiger (1:44.80), che ha rimontato tre posizioni rispetto alla prima manche guidata dal francese Amiez, vincitore dell'edizione 2022. Proprio Amiez, in vantaggio di 1 secondo 8 centesimi ad inizio della seconda, è saltato, dando via libera al trionfo di Schmidiger, davanti al compagno di squadra Iten che ha recuperato addirittura 9 posizioni (1.45.28, +0.48), terzo il norvegese Solberg (1.45.33, +0.53) che di posizione ne ha recuperate sette. Primo italiano Corrado Barbera (1.46.40, +1.60), tredicesimo dopo avere concluso la prima manche al quinto posto.

La pista Maierl è stata ottimamente preparata dal comitato organizzatore presieduto da Eduard Pichler e vicepresidente Simon Neulichedl, in collaborazione con la società impianti Obereggen Latemar SpA presieduta da Siegfried Pichler, lo Sci Club Ega, la Scuola di sci e snowboard Obereggen presieduta da Thomas Prinoth e l'Asv Nova Ponente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA