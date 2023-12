Sci: Amiez in testa allo slalom di Coppa Europa a Obereggen

Il francese Steven Amiez guida la classifica del prestigioso slalom di Coppa Europa di Obereggen dopo la prima manche. Al 25enne, che a Obereggen ha già vinto nel 2022, è riuscita una manche praticamente perfetta, soprattutto nella seconda parte. Dietro di lui due talenti scandinavi, entrambi con un distacco piuttosto accentuato: il 20enne norvegese Hans Grahl-Madsen (+61 centesimi) ed il 22enne finlandese Jesper Pohjolainen (+73 centesimi).

Anche gli azzurri possono sperare in un podio dopo che nella storia di Obereggen hanno già vissuto tante delusioni. Sarebbe il primo podio dopo quello del 2018, quando Giuliano Razzoli arrivò secondo. Il campione del mondo juniores di slalom in carica Corrado Barbera è quinto con un ritardo di 1,2 secondi su Amiez, Simon Maurberger della Valle Aurina settimo con un ritardo di 1,4 secondi.

La pista Maierl con la sua pendenza massima del 55 per cento oggi si è presentata durissima e molto impegnativa nonostante le temperature miti. Il fatto che gli atleti con i pettorali (alti) da 22 a 25 si siano piazzati dal secondo al quinto posto dietro al solo Amiez, è la miglior prova del lavoro eccezionale svolto dagli organizzatori. La seconda manche inizia alle ore 13.

Quest'anno Obereggen festeggia i primi 40 anni della sua Coppa Europa, la più antica del circuito continentale.



