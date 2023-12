Concessioni idroelettriche, i gestori pagheranno in natura

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il piano di destinazione 2024-26 dell'energia gratuita fornita dai gestori degli impianti idroelettrici con potenza superiore ai 220 kw. Si tratta in totale di 77 milioni di kWh.

La fornitura di energia elettrica gratuita è prevista dallo statuto d'autonomia, ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, in alternativa al pagamento di un determinato prezzo a carico dei gestori. "Si è discusso a lungo se per la Provincia fosse più conveniente ricevere l'energia, perché il metodo di calcolo portava ad un valore ridotto, quando si incassavano i soldi - ha aggiunto Kompatscher - Poi, una mozione del consiglio provinciale ci ha incaricato di passare a questo nuovo sistema, e quello di oggi è il frutto del lavoro fatto su mandato del consiglio".

In gran parte, quindi, i gestori degli impianti pagheranno in natura il corrispettivo delle concessioni idroelettriche, e solo una piccola quota resterà in denaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA