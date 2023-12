Vaccinazioni anti-Covid, Open days in Alto Adige

Il numero crescente di infezioni Covid ha spinto il ministero della salute ad offrire su tutto il territorio nazionale giornate aperte per vaccinazioni Covid rivolte alle persone dai 18 anni di età in su.

La vaccinazione, rispettivamente il richiamo, è raccomandata soprattutto alle persone a rischio per età e/o per patologie croniche. È possibile vaccinarsi 6 mesi dopo un'infezione Covid o 6 mesi dopo l'ultima dose di vaccino Covid ricevuto.

Appuntamenti senza necessità di prenotazione sono in programma a Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. Tutte le date disponibili per la vaccinazione sono visibili sul sito web https://www.insieme-piu-forti.it/it dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.



