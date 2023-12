Sci: Odermatt vince ancora in Alta Badia, azzurro Borsotti 9/o

Bis dello svizzero Marco Odermatt che in 2.28.14 ha vinto anche il secondo slalom gigante di Alta Badia. Per lui e' il 27/o successo in carriera ed il quarto sulla Gran Risa. Con lui sul podio l'austriaco Marco Schwarz in 2.29.19 ed il croato Zan Kranjec in 2.29.36.

Per l'Italia il migliore anche in questo gigante è stato un eccellente Giovanni Borsotti 9/o in 2.31.22 seguito da Filippo Della Vite 13/o in 2.31.71 . Poi in classifica c'e' un soddisfatto slalomista Alex Vinatzer che, con il pettorale 42, è arrivato 21/o in 2.33.16 e dovrebbe pertanto entrare nel gruppo dei migliori trenta gigantisti. ll trentino Luca De Aliprandini invece ha chiuso solo 24/o in 2.33.49, ultimo degli azzurri riuscendo pero' almeno a portare a termine questo gigante dopo le uscite nei due precedenti.

Ora la coppa del mondo uomini lascia l'Alto Adige e passa in Trentino per l'ultima gara prima di Natale, lo slalom speciale notturno di venerdi' prossimo a Madonna di Campiglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA