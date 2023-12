Sci: Obereggen festeggia la 40/a edizione della Coppa Europa

Sci e snowboard, non manca nulla all'inverno di Obereggen, località altoatesina, cuore dello Ski Center Latemar (a 20 minuti da Bolzano) con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. La Coppa Europa di sci di Obereggen, la più antica del circuito continentale, nel cuore del comprensorio dolomitico dello Ski Center Latemar ad appena 20 minuti da Bolzano, festeggerà la sua 40esima edizione con lo slalom in programma martedì 19 dicembre sulla pista Maierl, una delle sei che compongono il Latemar Sixpack, letteralmente gli "addominali del Latemar" a testimonianza della sua difficoltà nell'affrontarla per gli atleti. La competizione è dal comitato presieduto da Eduard Pichler e vicepresidente Simon Neulichedl, in collaborazione con la società impianti Obereggen Latemar SpA, lo Sci Club Ega, la Scuola di sci e snowboard Obereggen presieduta da Thomas Prinoth e l'Asv Nova Ponente mentre l'Ase Catinaccio ha dato il suo contributo fino al 2021. La gara si svolgerà (prima manche ore 10, seconda ore 13 con differita Rai Sport nella stessa serata di martedì 19 dicembre dalle ore 21:40) per il settimo anno consecutivo sulla pista Maierl. Nel 2022 vinse il francese Amiez, secondo l'austriaco Rueland, terzo lo svizzero Simonet. La Coppa Europa di Obereggen è un preludio allo slalom di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio il 22 dicembre. La tradizione vuole, vista la qualità e la pendenza della pista Maierl ottimamente preparata dal comitato organizzatore, che chi ha fatto bene ad Obereggen, poi è protagonista anche sulla 3Tre. I fondatori della Coppa Europa sono stati Alois Braun, Siegfried Gallmetzer, Luciano Pezzin, Siegfried Pichler, Peppi Staffler, fondatori della Coppa Europa col compianto Bruno Fusmini; un ruolo organizzativo fondamentale lo hanno avuto anche Anton Herbst, Josef Pichler, Karl Pichler, Harald Anegg, Martina Hofer, Maurizio Odorizzi, Marco Zendron, Paolo Guerra, Josef Gummerer.

Gennaio 2024 farà rima con l'inizio di un ricco programma di eventi di snowboard e freestyle, nell'inverno di Obereggen. Gran apertura il 12 gennaio, in notturna, con il Night-Shred sulla pista illuminata: competizione di freestyle sulle strutture, box e rail in una gara che si preannuncia spettacolare.



