Minorenni aggrediti da un gruppo di bulli in Trentino

Sette ragazzini tra i 14 ed i 16 anni, tutti italiani nati a Rovereto da famiglie albanesi, siriane e marocchine, rischiano la denuncia per rissa dopo aver aggredito e insultato un altro gruppetto di altri minorenni. È accaduto ieri sera a Rovereto, in Trentino. Il gruppetto è salito sull'autobus per raggiungere il McDonald's è stato fatto oggetto di insulti da parte dei sette bulli, che già erano a bordo del mezzo. Una volta arrivati a destinazione entrambi i gruppi sono scesi e i bulli hanno cominciato a lanciare pietre contro gli altri per poi allontanarsi. Soltanto per un po', visto che la lite si è spostata in centro città, quando le due fazioni si sono incontrate di nuovo ed un ragazzino è stato ferito, in modo superficiale, forse con una spranga. A quel punto la Volante della polizia con il supporto dei carabinieri ha fermato il gruppo di aggressori, che erano già assieme ad alcuni dei genitori che erano andati a prenderli. Non essendo stata sporta nessuna denuncia di parte, oltre alla identificazione, gli agenti hanno provveduto a segnalare l'episodio al tribunale dei minori di Trento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA