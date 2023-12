Incidente in Trentino, operaio 19enne travolto da una trave

Grave incidente sul lavoro in una segheria a Tiarno di Sopra, in Trentino, dove un operaio di 19 anni è stato trovato dai colleghi privo di sensi, probabilmente dopo essere stato travolto da una pesante trave in legno. La chiamata alla centrale unica è arrivata poco prima delle 15.30.

Dai primi accertamenti pare che la trave sia fuoriuscita dai binari di una macchina automatizzata, colpendo poi il giovane operaio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Riva del Garda e gli ispettori dell'Uopsal, oltre al personale sanitario.

Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero.



