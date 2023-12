Famiglie con bambini senza dimora, raccolta fondi straordinaria

Il Tavolo per la solidarietà responsabile, di cui fa parte anche il Comune di Trento, lancia un appello urgente ai cittadini e alle aziende del territorio invitando a donare perché, visti i bisogni crescenti, il Fondo Città di Trento rischia di esaurirsi. L'obiettivo è di arrivare a 100.000 euro di donazioni, cifra necessaria ad assicurare anche per il prossimo anno un'accoglienza dignitosa e un percorso di inserimento sociale ai bambini, alle loro mamme e ai loro papà. Le donazioni vengono raccolte attraverso la piattaforma di crowdfunding Gofundme. Lo slogan è quello di sempre: "Meglio muoversi che commuoversi", meglio donare anche solo una piccola cifra piuttosto che limitarsi a recriminare per le ingiustizie che ci sono nel mondo. Sono sempre più numerose le famiglie con minori senza casa. Si tratta di richiedenti protezione internazionale che arrivano via terra dopo lunghi viaggi della speranza per esempio dal Pakistan, dalla Georgia, dalla Nigeria. In altri casi, meno numerosi, si tratta di famiglie residenti in Trentino che hanno perso la casa per i più svariati motivi e che non si sono rivolti prima ai servizi sociali.

"Il tempo del Natale è da duemila anni il tempo della solidarietà - afferma in una nota l'assessore al Welfare di comunità Alberto Pedrotti - Nella grotta di Betlemme c'era una famiglia senza casa che ha ricevuto i doni prima dai pastori, poi dai Magi. Che si sia credenti o meno, questa storia è diventata parte della nostra cultura e delle nostre tradizioni.

Credo che questa raccolta fondi dia alla città l'occasione di vivere lo spirito natalizio contribuendo a offrire un riparo a chi non ce l'ha. Invito tutti i cittadini a donare, poco o tanto non importa. Se tutti noi versassimo un euro sul fondo, l'ambizioso obiettivo dei 100 mila euro sarebbe subito raggiunto". Del Tavolo per la solidarietà responsabile che gestisce il fondo Città di Trento fanno parte il Banco Alimentare, la Caritas, la Casa della Giovane, il Comune di Trento, la Croce rossa italiana, Fondazione Comunità solidale, i Frati Cappuccini, il Gruppo Immigrazione e salute (Gris), l'Ordine degli odontoiatri di Trento, la Provincia autonoma, il Punto d'incontro e Villa Sant'Ignazio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA