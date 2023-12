Affidato il servizio a Trenitalia per linee Brennero e Valsugana

La Giunta provinciale di Trento ha approvato l'affidamento diretto a Trenitalia per il periodo dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2033 dei servizi ferroviari lungo la linea del Brennero, tra Trento e Verona, e per la parte di competenza della società del gruppo Fs lungo la Valsugana, tra Trento e Bassano del Grappa. Si tratta - informa una nota - di una spesa complessiva pari a 254,4 milioni di euro su dieci anni a carico della Provincia per 88 corse nei giorni feriali lungo la Brennero e lungo la Valsugana, per circa 2 milioni di chilometri di percorrenza all'anno.

"La collaborazione con Trenitalia è stata proficua in questi anni - l'assessore alla mobilità e ai trasporti Mattia Gottardi - e la società ha dimostrato una gestione proficua e reattiva della situazione emergenziale a seguito della pandemia da coronavirus, ma soprattutto dà ampie garanzie di un ottimale presidio delle complessità operative che saranno da gestire nei prossimi anni e dovuti agli importanti interventi infrastrutturali lungo la linea in particolare l'elettrificazione della Valsugana nella tratta Trento-Borgo e i lavori legati al bypass ferroviario".

A quant6o riferito da Gottardi, con il nuovo contratto "si vuole rappresentare anche una forma di garanzia di continuità dei servizi rispetto all'evento Olimpico 2026", con investimenti riguardanti per la sostituzione del materiale rotabile e l'incremento del potenziale dal punto di vista delle persone trasportate. In particolare, il nuovo contratto prevede l'immissione in servizio sulla linea del Brennero nel 2027 di tre treni "Rock" (che consente il trasporto di 1.600 persone), oltre alla gestione, in collaborazione con Trentino trasporti, di ulteriori dieci treni elettrici per la Valsugana (con acquisto di sei treni elettrici "Pop" e quattro treni "Blues").





