Zecchino d'Oro, a Natale e Capodanno due speciali su Rai1

Due gli appuntamenti speciali su Rai1 per celebrare la mattina di Natale e l'inizio del 2024, dall'Antoniano di Bologna, nel segno della musica dello Zecchino d'Oro. Il 25 dicembre alle 9.40 va in onda Lo Zecchino di Natale: l'ormai tradizionale appuntamento dall'Antoniano di Bologna per festeggiare insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Cristina D'Avena e Paolo Belli, con Nunù, conducono questo evento speciale di musica e festa insieme a tanti ospiti, tra cui Paolo Vallesi, i ragazzi di Casa Surace, e alcuni degli interpreti dall'ultima edizione dello Zecchino d'Oro. Spazio anche alle Verdi Note, il coro dei giovani dell'Antoniano, che presenteranno l'ultimo singolo "Trust" insieme agli inglesi The Swingles, già vincitori di 5 Grammy Awards.

Ad aprire il nuovo anno, il 1° gennaio alle 17.05, sarà invece Il Concerto di Capodanno dei Bambini e delle Bambine: nei magnifici scenari innevati della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta - comprensorio sciistico a cavallo tra Madonna di Campiglio, le valli di Sole e Rendena in Trentino -, il Piccolo Coro dell'Antoniano è protagonista di un concerto che avrà come filo conduttore il legame con la Giornata Mondiale della Pace che ricorre proprio il 1° gennaio. Ispirati al tema della pace, il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre e del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini. Alle voci dei bambini si uniranno quelle di alcuni grandi amici che duetteranno con il Piccolo Coro, come Lorenzo Baglioni, Deborah Iurato, Virginio. Tra gli ospiti anche la poetessa Beatrice Zerbini e Matteo Bocelli - anche firma di uno dei brani in gara nell'ultima edizione dello Zecchino d'Oro - che porterà il suo saluto dagli Stati Uniti. Il concerto sarà commentato dalle voci di Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

La musica dello Zecchino d'Oro supporterà la campagna Operazione Pane, che sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), aiutando mamme, papà e bimbi in difficoltà. Operazione Pane sarà presente in entrambe le puntate con le sue storie e i suoi protagonisti (www.operazionepane.it).



