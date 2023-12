Snowboard: cdm; Bormolini vince gigante parallelo, 2/o Coratti

Parte in modo esaltante per l'Italia la Coppa del Mondo di snowboard alpino, aperta oggi dal gigante parallelo ospitato dalla pista Pra di Tori di Carezza, in provincia di Bolzano dalla doppietta azzurra con Maurizio Bormolini che supera in finale Edwin Coratti. Nella prima finale stagionale, Bormolini parte meglio e si avvantaggia sul compagno di squadra che tenta la rimonta nella seconda parte del tracciato, ma sul traguardo la differenza è di 16 centesimi di secondo in favore del lombardo.

Per Bormolini si tratta del terzo successo in Coppa del Mondo (il primo in un gigante parallelo) e del settimo podio assoluto; nel suo palmares spiccano i due successi in slalom parallelo maturati in apertura di 2023 a Bansko (Bulgaria) e Bad Gastein (Austria); podio numero 17 in carriera invece per Coratti.

"E' incredibile. E' la mia prima vittoria in un gigante parallelo. E' una grande emozione, davvero incredibile" sono state le parole a caldo del livignasco.

"All'inizio ho fatto un po' fatica a trovare la miglior condizione - le parole di Bormolini -. Poi in semifinale e finale è andato tutto per il verso giusto. Ora Cc'è Cortina dove troveremo sicuramente buone condizioni e vedremo. Siamo una squadra molto forte, con molti atleti che possono fare risultato".

"Siamo stati forti da subito - ha detto Edwin Coratti -.

Quasi tutti dentro alle finali è una cosa importante. In allenamento facciamo confronti fra di noi in parallelo e sappiamo dove siamo: è molto più bello quando vince un compagno che non quando vince un altro".

La gara femminile ha visto vincere la tedesca Ramona Theresia Hofmeister che ha approfittato in finale di un errore dell'austriaca Daniela Ulbing, con Lucia Dalmasso (quinto posto finale) e Nadya Ochner (settima) out nei quarti di finale.

Sabato 16 dicembre a Cortina d'Ampezzo è in programma un altro slalom gigante parallelo.



