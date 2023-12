E' stata annullata la prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm donne di sabato in Val d'Isere e seguita domenica da un superG.

Nella notte c'e' stata una nevicata e cosi' ci sono lavori in corso per risistemare la pista. Alle atlete e' stata consentita solo una sciata libera lungo il tracciato.



