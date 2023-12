A Bolzano nuova protesta contro una giunta con la destra

Una nuova manifestazione di protesta contro una possibile coalizione della Svp per una giunta provinciale con Fratelli d'Italia, la Lega e i Freiheitlichen si è svolta questa sera a Bolzano.

Il corteo è stato organizzato dal movimento "No Excuses" che ha invitato "tutti i cittadini che si impegnano per una politica orientata al futuro e basata sui valori, e che si oppongono a una coalizione di governo retrograda, divisiva e populista con partiti di destra e critici dell'autonomia, a partecipare alla protesta e a lanciare un segnale".

La manifestazione di circa 200 persone si ha attraversato le vie del centro storico e si è conclusa davanti alla sede della Svp in via Brennero.



