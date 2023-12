La Pusteria a gennaio diventa la capitale dello sci di fondo

Dobbiaco con la Val Pusteria capitale dello sci di fondo. Al Grand Hotel Dobbiaco presentazione dei grandi eventi "nordici" di questa stagione. Il 30-31 dicembre e il 1/o gennaio è in programma l'ouverture del Tour de Ski con tutti i più grandi campioni del momento, poi il 13 e 14 gennaio spazio alla 3 Zinnen Ski Marathon, ovvero la 48/a Pustertaler, inserita nel circuito Ski Classics e ancora a gennaio, dal 24 al 28, cinque giornate di Fis Para Nordic World Cup col recupero anche delle gare di Pokljuka (SLO), e infine il 3 e 4 febbraio la Dobbiaco-Cortina che festeggia la 47/a edizione.

Sodisfatti il sindaco di Dobbiaco Martin Rienzner, così come il presidente dell'Associazione Turistica di Dobbiaco Johann Trenker: "Sono orgoglioso del lavoro di questi organizzatori, siamo la capitale dello sci nordico. Un grazie sentito anche a Cortina e alla bellissima amicizia che c'è fra le nostre località, unite in modo sublime dalla 'nostra' granfondo. Anche l'evento Para Nordic World Cup è un risultato storico".

Complimenti al comitato Sport OK presieduto da Gerti Taschler che ha sottolineato la novità della 25 km del 1/o gennaio: "Proporre le gare a cavallo di Capodanno (ci saranno anche la sprint e la 10 km individuale, ndr) è sicuramente un impegno molto grande, trovare gli 800 posti per atleti ed entourage non è stato facile con le festività, ma Dobbiaco e la valle hanno risposto positivamente. La pista è pronta, speriamo arrivi il freddo e nuova neve per migliorarla". Con lo sguardo di chi ha vissuto l'evolversi dello sci nordico in Val Pusteria, Herbert Santer presidente della Dobbiaco-Cortina ha ribadito: "Abbiamo seminato bene, e vedere che il grande lavoro fatto da decenni porta questi frutti mi inorgoglisce molto", chiudendo come consuetudine con un "Viva il fondo!"



