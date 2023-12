BOclassic, la gara amatoriale apre il circuito Top7 del 2024

Come ogni anno, il giorno di San Silvestro inizierà a Bolzano un intero circuito podistico. Anche quest'anno la gara amatoriale BOclassic Ladurner aprirà la stagione 2024 del circuito Top7, che includerà di nuovo nove eventi in diverse zone dell'Alto Adige e al di fuori dei confini provinciali. I preparativi dell'associazione organizzatrice Läufer Club Bozen Raiffeisen per la gara d'apertura procedono spediti.

La BOclassic Alto Adige si svolge dal 1975 ed è una delle corse di San Silvestro più celebri al mondo. Ogni anno alcune delle star internazionali dell'atletica leggera prendono parte alle gare Elite nel centro storico di Bolzano. Prima delle gare Elite, però, alla BOclassic Alto Adige sono impegnati numerosi podisti e podiste amatoriali, che vogliono concludere l'anno sportivamente.

La gara amatoriale BOclassic Ladurner, così si chiama l'evento, quest'anno compie 20 anni. Le atlete e gli atleti portano a termine quattro giri del percorso, lungo 1,25 chilometri, nel centro storico di Bolzano per una distanza complessiva di 5 chilometri. "La partenza e il traguardo si trovano in Piazza Walther, che è il salotto dei bolzanini. I partecipanti affrontano la stessa distanza delle atlete della gara Elite donne. Così possono misurarsi direttamente con l'élite mondiale: è un aspetto che rende unica la nostra manifestazione", afferma Christiane Warasin, presidente del comitato organizzatore.

A tre settimane dal via, che sarà dato alle ore 12 di sabato 31 dicembre, si sono iscritti alla gara amatoriale quasi 200 atleti. "Alle ore 11 si terrà anche una corsa Just for Fun, che non avrà carattere competitivo e per la quale non sarà necessario presentare un certificato medico sportivo. Alle 12.55, invece avrà inizio il Trofeo giovanile Raiffeisen. Con la BOclassic Alto Adige vogliamo rivolgerci a tutti coloro che corrono: ai giovani e ai meno giovani, agli atleti amatoriali e ai professionisti", conclude Warasin.



