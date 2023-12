Violenza sulle donne, a Bolzano fondo per il patrocinio legale

Sarà disponibile dal prossimo primo gennaio il contributo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamento. Lo ha deciso la giunta provinciale di Bolzano in attuazione della legge provinciale 13/2021 sulla prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere.

"È un passo importante, nella direzione giusta e necessaria", ha detto l'assessora provinciale alle politiche sociali, Waltraud Deeg. "Si può avere accesso a questo fondo - ha spiegato Deeg - indipendentemente dalla situazione economica e finanziaria, per tutti gli atti che non sono coperti dal patrocino gratuito dello Stato".

Il contributo, quindi, non tiene conto dei requisiti economici, ma "è indirizzato al bisogno di trovare giustizia in un sistema che è anche complesso", ha sottolineato ancora Deeg.

Altri requisiti sono la dimora nel territorio provinciale, l'accompagnamento da parte di un servizio "Casa delle donne" e la promozione di un'azione giudiziaria.



