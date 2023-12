Procura indaga sulla morte di una detenuta nel carcere di Trento

La Procura di Trento indaga sulla morte di una detenuta nel carcere del capoluogo trentino.

L'hanno trovata senza vita nel vano docce, impiccata con un laccio per le scarpe. La vittima è una bolzanina di 37 anni.

Sulla morte della donna i famigliari ora chiedono chiarezza.

"Non avanzano ipotesi di alcun tipo, né lanciano accuse, ma a loro avviso le circostanze in cui la donna sarebbe morta presenterebbero delle perplessità", afferma il legale della famiglia Nicola Nettis. La donna, secondo i famigliari, non avrebbe mai mostrato segnali che potessero indurli a pensare che fosse intenzionata a compiere un gesto estremo. "E questo, anche perché, tra pochi mesi, avrebbe potuto lasciare il carcere", spiega l'avvocato.



