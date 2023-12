L'Unione commercio chiede un unico assessore dell'economia

In merito al prossimo assessore provinciale all'economia, l'Unione commercio turismo servizi Alto Adige auspica che ci sia un unico assessore competente per l'economia. Per quanto riguarda la suddivisione delle competenze, questa volta tutti i settori economici dovrebbero essere responsabilità di un unico assessorato, come afferma il presidente dell'Unione Philipp Moser.

"L'esperimento condotto nella passata legislatura, cioè di separare il turismo dagli altri ambiti economici, non ha dato buoni risultati, e non andrebbe ripetuto. È stato molto difficile porre l'attenzione su temi economici di interesse generale", ricorda Moser. "I singoli ambiti economici non possono essere gestiti da diversi assessorati, ripartizioni e uffici. L'economia necessita di una voce unitaria e di un responsabile competente. Il commercio e il turismo, per esempio, non possono essere amministrati separatamente", sottolinea il presidente dell'Unione.

"Qualsiasi scelta si faccia, ha vantaggi e svantaggi". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, in risposta alla richiesta del presidente dell'Unione commercio turismo servizi Alto Adige, Philipp Moser, che nella futura giunta provinciale le competenze in materia economica siano riunite sotto un unico assessorato. Secondo Moser, infatti, la separazione del turismo dagli altri settori economici "non ha dato buoni risultati". "A suo tempo avevamo commissionato uno studio per valutare quale fosse la migliore composizione dei singoli dipartimenti - risponde Kompatscher - Ne sono venute fuori varie ipotesi con vantaggi e svantaggi, perché le linee di confine tra un dipartimento e l'altro sono diverse. Tra l'altro ormai non esistono più, perché tante materie devono essere comunque affrontate in modo trasversale, però non si può mettere insieme tutto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA