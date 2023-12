Kompatscher, 'nessuna virata a destra della Svp'

"Non c'è nessuna virata a destra della Svp che resta fedele ai suoi valori e lo ribadiremo nell'accordo di coalizione. Abbiamo semplicemente preso atto dell'esito delle elezioni provinciali e abbiamo avviato trattative con dei partiti che si collocano a destra del centro". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher rispondendo ai cronisti. "Si tratta comunque di una giunta a trazione Svp, visto che la Volkspartei ha 13 e gli altri tre possibili partiti di maggioranza complessivamente 6 consiglieri".

Come cinque anni fa, quando fu sancita per la prima volta l'alleanza con la Lega, anche questa volta, con la probabile entrata in giunta di Fdi e Freiheitlichen, ci sarà una preambola dell'accordo, nella quale vengono ribaditi alcuni valori fondamentali. Kompatscher ha auspicato che l'accordo possa essere abbozzato ancora prima di Natale.



