In 3.000 per inaugurazione Trento Capitale europea volontariato

Saranno quasi 3.000 le persone che accoglieranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'inaugurazione di Trento Capitale europea del volontariato il prossimo 3 febbraio al palazzetto il T Quotidiano arena. Tra loro, oltre 1.300 volontari e 400 studenti. Un evento che potrà essere seguito anche in piazza Duomo, dove per l'occasione verrà allestito un maxischermo.

"Sarà bellissimo avere a Trento il presidente Mattarella per inaugurare insieme l'anno che ci renderà protagonisti in Europa, alla quale dobbiamo mandare un messaggio di apertura e condivisione. Infatti, il volontariato non significa solo curare l'aiuola sotto casa, ma guardare oltre i nostri confini ed essere disponibili al confronto con gli altri", ha detto il sindaco di Trento Franco Ianeselli.

Per rendere Trento più aperta al volontariato - informa una nota - sono nati 19 tavoli di scopo impegnati negli ambiti della digitalizzazione, del coinvolgimento e della semplificazione, della comunicazione, del dialogo intergenerazionale e del coordinamento, della rigenerazione urbana e della sostenibilità per offrire alla comunità strumenti concreti con cui sviluppare le proprie potenzialità.

Verrà aperta anche la vetrina del volontariato, uno spazio fisico che avrà sede al Trento Lab di via Manci, e il sito trentovolo.capital. Alla fine del 2024, Trento consegnerà il testimone di Capitale europea del volontariato alla città belga di Mechelen. Witness journal (Wj) Trento ha ideato la campagna fotografica "Gente felice", che ritrae i volti dei protagonisti del volontariato.



