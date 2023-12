A Bolzano nuova protesta contro una giunta con la destra

Una nuova manifestazione di protesta contro una possibile coalizione della Svp con Fratelli d'Italia, la Lega e i Freiheitlichen è in programma giovedì 14 dicembre, alle ore 18:00, in piazza Silvius Magnago a Bolzano. È oerganizzata dal movimento "No Excuses" che, si legge in una nota, "invita tutti i cittadini che si impegnano per una politica orientata al futuro e basata sui valori, e che si oppongono a una coalizione di governo retrograda, divisiva e populista con partiti di destra e critici dell'autonomia, a partecipare alla protesta e a lanciare un segnale". La manifestazione si concluderà davanti alla sede della Svp in via Brennero.

"E' in gioco non solo il futuro dell'Alto Adige, ma anche la credibilità della Svp", afferma Eva Kuen, attrice e regista.

"L'Unione europea è nata dalle esperienze negative del XX secolo - sostiene il politologo, Günther Pallaver - è l'antitesi del nazionalismo europeo, gravato dalle esperienze di due guerre mondiali, plasmato dal milioni di omicidi industriali di persone, dall'abisso umano dell'Olocausto. Chi legittima partiti nazionalisti ed anti-europei, chi fa un patto con loro, distrugge il desiderio di libertà, uguaglianza e dignità umana".

"Sostengo ogni protesta contro la formazione di un governo con Fratelli d'Italia, che porta ancora la fiamma fascista nel suo logo e non si è mai distanziato dalle sue azioni fino ad oggi", afferma l'ex sindaco di Bressanone ed ex capo degli Arbeitnehmer Svp, Albert Pürgstaller.



