Mercatino 'Handmade' al minigolf sui prati del Talvera

Per la prima volta un mercatino di Natale approda sui prati del Talvera. Promotore del mercatino "Handmade" (fatto a mano) è Tobe Planer, gestore del minigolf.

D'estate l'impianto con il ristorante-birreria all'aperto è un punto di ritrovo per le famiglie bolzanine, ora "Ahoi" apre anche nei tre fine settimane prima di Natale. "Noi siamo lontani dalla confusione di piazza Walther. Vogliamo offrire, soprattutto alle famiglie, una piacevole e rilassante alternativa", spiega Planer. "I visitatori - aggiunge - potranno curiosare tra piccole esposizioni di artigianato artistico, ascoltare musica dal vivo e rifocillarsi e scaldarsi con diversi piatti e bevande calde". Il mercatino del minigolf apre oggi per la prima volta alle ore 15 e poi sempre di venerdì (alle 15, tranne l'8 dicembre alle 11), sabato e domenica (entrambi i giorni alle 11).



