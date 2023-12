Decolla la giunta Fugatti bis, prima seduta con Gerosa vice

Decolla la giunta Fugatti bis, dopo la battuta d'arresto delle scorse settimane e il braccio di ferro con Fdi per le deleghe e il rimpasto di ieri. Alle prime sedute gli assessori meloniani non avevano infatti partecipato.

La sospensione dei lavori del consiglio provinciale ha comportato anche la modifica della programmazione delle sedute della Giunta provinciale di Trento: la riunione di lunedì pertanto è stata anticipata a questo pomeriggio. Hanno partecipato all'esame dell'ordine del giorno, accanto al presidente Maurizio Fugatti, la vicepresidente Francesca Gerosa e gli assessori Claudio Cia, Roberto Failoni, Mattia Gottardi, Achille Spinelli e Mario Tonina. E' stata anche l'occasione per impostare il lavoro di programmazione legato alla presentazione delle delibere e all'iter conseguente.

Fra le delibere approvate figurano alcune disposizioni in materia di cure intermedie, le collaborazioni per il soccorso sanitario extraospedaliero con la Provincia di Verona, le attività dell'Iprase, un concorso per assistenti di laboratorio scolastico, la promozione di Sky family, lo scioglimento del Consiglio comunale di Predazzo (a seguito delle dimissioni del sindaco Maria Bosin ora eletta in Consiglio provinciale), alcune attività nel settore della Formazione professionale.



